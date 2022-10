Saccani: «Arbitraggio di Juventus-Inter? Favorito Doveri, ma anche due altri nomi»

Saccani fa un pronostico sulla designazione arbitrale di Juventus-Inter (vedi articolo), prossimo match di Serie A. Secondo l’ex arbitro, intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” sono tre i nomi più quotati. L’ospite di Rai 2 spiega perché la sua preferenza verte su Doveri.

TERNA – Massimiliano Saccani esprime il proprio parere sulla direzione arbitrale di Juventus-Inter, in programma per la prossima giornata di Serie A. L’ex arbitro, nello studio di “La Domenica Sportiva”, riferisce: «La designazione degli arbitri per Juventus-Inter è molto complicata. Mercoledì ne sapremo di più. Ma la terna dei nomi degli arbitri più adatti è formata da Daniele Doveri, Fabio Maresca e Simone Sozza. A mio giudizio il favorito è Doveri. Per l’esperienza che dovrebbe mettere sul campo e anche per le grandi doti che ha dimostrato in questo inizio di stagione». Tra pochi giorni si scoprirà la designazione del direttore di gara della prossima partita nerazzurra. Secondo Saccani, ospite di Rai 2, uno solo è l’arbitro che saprebbe gestire meglio un match complicato come il derby d’Italia.