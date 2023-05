Sabatini: «Insulti Vlahovic più rumorosamente gravi rispetto a Lukaku. Inzaghi…»

Sabatini dice la sua sugli insulti razzisti a Vlahovic, confrontando con quanto accaduto a Lukaku qualche settimana fa. Il giornalista, ospite di Radio Sportiva, parla anche della stagione di Inzaghi all’Inter.

RISVOLTI – Sandro Sabatini esprime le sue considerazioni sull’Inter. Di seguito il pensiero del giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Simone Inzaghi un disastro? No, queste parole usiamole per le cose che lo sono davvero. Direi piuttosto delusione per quelle undici partite perse. Per Inzaghi disastro non c’è perché va a giocarsi da favorito la semifinale di Champions League e la finale di Coppa Italia. Ancora non si sa quali saranno i risvolti per l’Inter e Inzaghi. Malgrado questo Stefano Pioli viene trattato meglio perché la gente, che non ha prese di posizione troppo convinte, si rende conto che il Milan di quest’anno è inferiore rispetto a quello dell’anno scorso nella formazione titolare. Per me è stato rumorosamente più grave quello che è successo a Dusan Vlahovic persino rispetto a Romelu Lukaku. Gli insulti all’attaccante dell’Inter si sono sentiti solo allo stadio e nemmeno da tutti. Poi giusto, perché basta che si sente una persona sola. Però, qui c’è stata una curva intera ad insultarlo. Quindi il cartellino giallo Doveri non lo doveva utilizzare. Campionato? Ho avuto l’impressione che a un certo punto della stagione Inter e Milan abbiano dato già per perso lo scudetto. Lo avrebbero comunque perso contro il Napoli, ma con dodici, sedici, diciotto punti. I partenopei hanno avuto più facilità nella fuga perché l’Inter, un po’ deconcentrata e a causa del turnover, ha buttato punti per strada. Punti che stanno mettendo a rischio anche il posto in Champions League del prossimo anno».