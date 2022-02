Sabatini: «Vidal? Per l’Inter preferisco altro! Sanchez grande jolly»

Sabatini si sofferma sui due cileni dell’Inter, Sanchez e Vidal. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ritiene che il primo sia più utile del secondo pur avendo dei dubbi su entrambi.

COPPIA CILENA – Sandro Sabatini ha qualche dubbio: «A me Arturo Vidal, quello versione interista da ormai svariati mesi, non mi sembra più il Vidal che avevamo amato in maniera incondizionata negli anni della Juventus, e successivamente in un certo periodo quando è andato all’estero. Mi sembra che non sia più il giocatore di una volta, magari può essere perché non gioca con continuità. Se devo disegnare il centrocampo dell’Inter, e non credo di essere il solo, penso sia preferibile Hakan Calhanoglu a Vidal».

L’UOMO DECISIVO DI COPPA – Dopo Vidal Sabatini si sposta su Alexis Sanchez: «Mi sta anche simpatico, È un calciatore che ha qualità: a volte le esprime, altre ha dei minuti di partita trascorsi nella nebbia. È chiaro che, quando hai un giocatore così, è meglio averlo a disposizione perché può risolvere da solo le partite. Il gol che ha fatto ieri sera è meraviglioso, ma se devo dire qual è la coppia d’attacco dell’Inter Edin Dzeko non si discute e poi Lautaro Martinez. Sanchez mi sembra un grande jolly per Simone Inzaghi ma a gara in corso».