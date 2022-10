Sabatini: «Valeri, troppi errori in Fiorentina-Inter. Già con Brozovic…»

Sabatini commenta le valutazioni arbitrali di Valeri nel corso di Fiorentina-Inter. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha da fare più di un appunto sulle decisione prese dall’arbitro durante il match di Serie A.

INCONCEPIBILE – Sandro Sabatini ha da ridire sull’arbitraggio, tanto discusso, di Fiorentina-Inter. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, dichiara: «Assolutamente inconcepibile quello che succede al VAR durante Fiorentina-Inter. Il fallo di Federico Dimarco era da espulsione. Paolo Valeri (vedi articolo) sta declinando in reattività e prontezza. Anche nella finale di Coppa Italia aveva commesso un errore clamorosissimo. Marcelo Brozovic aveva buttato il pallone fuori per richiamare il VAR. Lì il calciatore era da ammonire e espellere. Valeri, due giorni primi di arbitrare la partita dell’Inter, dichiara di aver sbagliato a valutare l’episodio del fallo di Hans Hateboer su Rafael Leao. Poi, però, commette di nuovo lo stesso errore. A mio parere, Gianluca Rocchi dovrebbe accompagnarlo a fine carriera in partite meno impegnative. Valeri non è più prestante atleticamente e sbaglia al VAR. Non trovo giustificazioni su quanto accaduto. Bisogna sottolineare, però, che ci sono episodi che pesano anche sull’Inter. Nell’episodio tra Luka Jović e Stefan De Vrij, sul gol dei viola, c’è un errore di valutazione. Quello, però, doveva vederlo il VAR. La prestazioni di Valeri è quella di un arbitro che non c’è più». Questa l’opinione di Sabatini, in collegamento a Radio Sportiva, sull’arbitraggio di Fiorentina-Inter.