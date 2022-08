Sabatini: «Umtiti, perché al Lecce? Inter lo avrei preso al posto di uno»

Sandro Sabatini, ha parlato a proposito del mercato dell’Inter, ancora alla ricerca di un difensore. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista parla a proposito di Umtiti, difensore vicinissimo al Lecce e a cui i nerazzurri non hanno pensato

MERCATO – Queste le parole di Sandro Sabatini a proposito del mercato dell’Inter. Il giornalista si chiede perché i nerazzurri, e le altre grandi di Serie A, non abbiano pensato a Samuel Umtiti, in procinto di andare al Lecce: «Umtiti, perché al Lecce? Le altre non se ne sono accorte. Se fossi l’Inter lo prendo al posto di Ranocchia. Ci starebbe anche alla Juventus. Anche nei 4 del Milan. Quindi perché lo prendono i salentini? Stiamo parlando di un giocatore top».