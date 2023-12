Sabatini: «Tuttosport contro l’Inter? Identità Juventus! Rigore, no scandalo»

Continua a essere una certezza come Tuttosport vada contro l’Inter e a favore della Juventus, ma di certo non solo questa stagione. Sabatini, che ci ha lavorato, a Microfono Aperto su Radio Sportiva puntualizza una cosa.

SCELTE EDITORIALI – Sandro Sabatini risponde a un tifoso che se la prende con il quotidiano di Torino per il titolo di ieri: «Tuttosport va contro l’Inter? È il quotidiano di Torino e quello dove i tifosi della Juventus si sentono più legati come identità. Il rigore su Lautaro Martinez? Non è uno scandalo averlo dato e poi l’Inter ha vinto 4-0 una partita contro un’Udinese inesistente. Poi la trattenuta su Lautaro Martinez è leggera, ma lui è furbo e capisce che c’è e fa di tutto per evidenziare la mano sulla spalla. Siccome hanno dato altri rigori simili è giusto assegnarlo, poi in un calcio ideale insomma. Di lui si sta celebrando che è capocannoniere, che segna tantissimo, che è capitano e che c’è il rinnovo: ma con lui giocano bene tutti. Ha giocato bene Romelu Lukaku, ha giocato benissimo Edin Dzeko e adesso sta giocando benissimo Marcus Thuram. Se con lui giocano tutti benissimo vuol dire che è anche merito di Lautaro Martinez. Però non avrebbe dovuto tenere il pallone in braccio e lanciarlo verso l’arbitro, come ha fatto sabato prima del rigore: in Europa è minimo giallo».