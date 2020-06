Sabatini: “Tonali, troppi 50 milioni. Lautaro Martinez? Il Barcellona…”

Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di vari temi legati all’Inter. Inevitabile soffermarsi sulla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain e alla questione Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona.

MERCATO – Sandro Sabatini parla del mercato dell’Inter, con Lautaro Martinez seguito dal Barcellona. Una battuta anche su Sandro Tonali, obiettivo di mercato nerazzurro: «I 50 milioni per Icardi? Sono il nuovo spartiacque, la nuova unità di misura di mercato. Il Barcellona non li copre 110 milioni per Lautaro, che se rimarrà all’Inter vorrà un aumento di ingaggio. Lautaro ha ancora margini di miglioramento, Cavani invece è un grande campione ma in declino, per età non può che essere man mano un pochino peggio. Tonali? Buon giocatore ma 50 milioni sono troppi, è il valore di Icardi».