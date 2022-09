Sabatini: «Tifosi, più rispetto per Inzaghi! Panchina Inter meritata»

Sabatini interviene a favore di Simone Inzaghi, difendendolo dalle contestazioni dei tifosi. Nell’ultimo periodo, infatti, l’allenatore dell’Inter è al centro di numerose critiche. Di seguito le parole del giornalista in collegamento durante la trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva.

QUESTIONE DI RISPETTO – Sandro Sabatini difende Simone Inzaghi (vedi articolo) dalle eccessive critiche dei tifosi dell’Inter, insoddisfatti dei risultati e del gioco dei nerazzurri. Durante il suo intervento a “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Un conto è dire i cambi di Simone Inzaghi nella partita contro l’Udinese sono sbagliati perché non si cambia dopo un’ammonizione. Un conto è dire che sbaglia i cambi anche contro il Bayern Monaco perché pensa al campionato. Un conto è fare una critica, che si può fare tranquillamente. Un altro è dire che Inzaghi non è un allenatore da Inter. Queste non sono giudizi, queste sono sentenze. Un po’ più di rispetto ci vuole! Quello che manca da parte dei tifosi è proprio il rispetto nei confronti di chi fa quel lavoro, e non lo fa per caso. Inzaghi su quella panchina ci è arrivato perché ha fatto un percorso, ha avuto delle esperienze e se l’è meritato. E l’anno scorso ha fatto anche bene. Anche io sono d’accordo a dire che i cambi erano sbagliati ma non mi permetterei mai di dire che Inzaghi non è un allenatore da Inter». Sulle frequenze di Radio Sportiva Sabatini cerca, così, di contenere le contestazioni dei tifosi dell’Inter.