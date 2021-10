Sabatini: «Tifosi Lazio ricordino vittorie Inzaghi. Correa? Sfida di soldi»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ritiene la sfida tra Lazio-Inter particolare per il ritorno di due ex biancocelesti come Inzaghi e Correa. I tifosi della Lazio però gli potrebbero riservare due tipi di accoglienza differenti

EX LAZIO − Le parole di Sabatini su Inzaghi e Correa: «Mi intrigano tutti i numeri su Simone Inzaghi. Sarà la prima volta che sfida la Lazio da allenatore, la prima volta che giocò in Serie A segnò contro la Lazio con la maglia del Piacenza. Ha giocato 96 partite in biancoceleste, tutti i gol li ha segnati con la maglia della Lazio nonostante i prestiti tra Sampdoria e Atalanta. Lui ha numeri di allenatore migliori da giocatore. Tre vittorie da ricordare, nei 9 anni di dominio Juventus ha vinto di più: 2 Supercoppe e una Coppa Italia. Lo devono tenere presente i tifosi Lazio. Su Joaquin Correa, sfida di soldi e di mercato. Lui è stato l’acquisto più importante dell’estate dell’Inter ma anche grande investimento in uscita di Claudio Lotito. Nel 2018 costò 20 milioni di euro, Lotito con bonus compresi ne prenderà 30 adesso».