Sabatini: «Su Thuram mi sono sbagliato! Ma pure qualcuno all’Inter»

Sabatini fa marcia indietro su Thuram, che a inizio stagione aveva ritenuto non troppo adatto per l’Inter. Il giornalista ritiene che però anche dentro la società qualcuno non si aspettasse questo rendimento.

GRANDE CRESCITA – A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, Sandro Sabatini fa retromarcia: «Più che dire che mi sono sbagliato quest’estate, perché pensavo che Marcus Thuram non fosse il giocatore che stiamo vedendo… Per il resto del mercato l’Inter fino a Ferragosto l’ha avuto difficoltoso, poi ha messo le cose a posto. Thuram è stato il primo acquisto, a me non sembrava un giocatore in grado di portare la maglia numero 9 con la stessa bellezza e concretezza di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Invece Thuram ci sta facendo ricredere: sbagliavo io ma anche tanti altri, compreso all’interno dell’Inter perché poi sono andati di corsa a prendere Marko Arnautovic dopo aver cercato Folarin Balogun, Gianluca Scamacca e tanti altri. È evidente che, se vai a prendere Arnautovic negli ultimi giorni, non eri sicurissimo di Thuram».