Sabatini: «Bastoni impressionante. Inzaghi incostante rispetto a Conte»

Sandro Sabatini è intervenuto in diretta a Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva. Il giornalista sportivo, ha elogiato la prestazione di Alessandro Bastoni nella gara contro il Feyenoord. Sabatini si è poi concentrato nel giudicare l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

MVP – Sandro Sabatini, intervenuto a Microfono Aperto, ha elogiato la grandissima prestazione di Alessandro Bastoni contro il Feyenoord. Il numero 95 nerazzurro, impiegato da esterno, è stato uno dei migliori nelle file dell’Inter: «Bastoni mi ha sorpreso, non pensavo fosse così forte anche in un altro ruolo. Ha fatto il ruolo di terzino con una bravura e naturalezza impressionante, in entrambe le fasi. Bene anche la sinergia e l’alternanza nelle uscite con Acerbi. È un grandissimo giocatore: c’è ne sono veramente pochi come lui in Europa».

Il giudizio di Sandro Sabatini su Simone Inzaghi

LA FORZA DELLA SQUADRA – Sabatini in seguito si è espresso su Simone Inzaghi. A suo modo di vedere, al contrario da quanto detto da Cruciani, il tecnico dell’Inter non deve essere esentato dalle critiche: «Il giudizio va sempre in base al risultato. Come valore assoluto di allenatore, ha dimostrato di essere uno dei migliori, ma è normale che il giudizio cambi a seconda della prestazione della squadra. Nell’Inter vista nel secondo tempo contro il Napoli, non sembrava lo stesso Inzaghi di ieri sera, che ha fatto fare ai suoi una partita perfetta. É ovvio che la cronaca giornalistica preveda in base alla prestazione offerta dei giudizi diversi, ora magari si esagera con i social visto che i giudizi cambiano di ora in ora, e questo è esasperato. Ma ad esempio, su Antonio Conte, il giudizio è uniforme nonostante nelle ultime 5 partite ha raccolto 4 pareggi e una sconfitta. Le critiche a Inzaghi sono arrivate perché a Napoli l’Inter è stata brutta. Senza che gli “Inzaghiani” si offendano, ma il giudizio su di lui è influenzato dai giocatori che ha. Quelli di ieri schierati a centrocampo erano le riserve. Avete visto che campione che è Bastoni. Il secondo portiere è di altissimo valore. Arnautovic, che ieri entra per 10 minuti, ha risolto la gara di coppa Italia una settimana fa. Inzaghi è un grande allenatore che allena una grande squadra, va detto questo».