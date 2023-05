Sabatini: «Stradominio Inter! Lazio in area solo per errori di Acerbi»

Sabatini non ha dubbi sulla vittoria dell’Inter contro la Lazio a San Siro 3-1. A detta sua, la squadra di Sarri è arrivata in area solo per colpa di Acerbi

STRADOMINIO − Per Sandro Sabatini, presente a Pressing, una sola squadra in campo a San Siro: «La Lazio non ha giocato bene contro l’Inter. È stato evidente. Ha passato l’area nerazzurra solamente grazie a due scivoloni di Acerbi. Mi sarei aspettato di più della Lazio, calo preoccupante sia contro Torino che ieri. L’Inter ha stradominato nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo ha praticamente giocato solo la squadra di Inzaghi».