Sabatini: «Storia Casadei surreale! Una tra Inter o Chelsea sta sbagliando»

Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato con una certa perplessità in merito a Casadei dell’Inter. Il centrocampista della Primavera è richiesto dal Chelsea

STORIA SURREALE − Sabatini si esprime sulla situazione legata a Casadei: «Mi sembra una storia molto surreale questa di Cesare Casadei. Il Chelsea ti offre 15 milioni ma in prima squadra non andrebbe neanche in panchina. Qualcuno sta sbagliando: o il Chelsea che offre tanto o l’Inter che non l’ha mai fatto vedere. Si parla di un giocatore che nessuno ha visto a parte qualche video su You tube. Dunque di che parliamo! L’Inter deve dire: 15 milioni, ci credo o non ci credo? Se ci crede va tenuto. Non so dare però una risposta su Casadei perché non l’ho mai visto giocare».