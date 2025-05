Sabatini provoca: «Stagione Milan? Dipende dall’Inter, non dalla Coppa Italia!»

Mentre l’Inter sarà impegna il 31 maggio a Monaco per la finale di Champions League contro il PSG, il Milan sfiderà questa sera il Bologna per l’ultimo atto della Coppa Italia. Proprio su questo dualismo delle due squadre milanesi, eterne rivali, Sandro Sabatini lancia una provocazione in vista del finale di stagione.

SUL FILO DELL’IRONICA – In arrivo due finali che potrebbero regalare un titolo a testa, seppur dal valore completamente diverso, a Inter e Milan. Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, si esprime proprio sul momento che le due tifoserie stanno vivendo prima del verdetto in Coppa Italia e in Champions League: «I tifosi di Inter e Milan vivranno queste due settimane sul filo dell’ironia, dello sfottò, della rivalità, del campanilismo. Vorrei che ci fossero solo e soltanto delle telefonate e dei messaggi del genere non incattiviti da altre cose».

Milan e Inter, finali opposti ma simili. Sabatini lancia la provocazione!

DA CHE DIPENDE – Poi Sandro Sabatini lancia una provocazione in vista del finale di stagione di Inter e Milan, che potrebbe rivelarsi doloroso o estremamente felice, sia per l’una che per l’altra: «Uno si chiede, com’è la stagione del Milan? Dipende dalla Coppa Italia? No, scusate se dico una cosa politicamente scorretta, ma la stagione rossonera dipende di più da come finisce la finale di Champions League dell’Inter. Francesco Pio Esposito al Pisa per fare esperienza in Serie A alla guida di Filippo Inzaghi? Ottima idea, per me è approvata». Con una considerazione su una suggestione di mercato, Sabatini conclude il suo intervento radiofonico.