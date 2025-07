Sabatini la spara: «Ho la sensazione che l’Inter venderà Thuram!»

Sabatini parla del futuro di Marcus Thuram all’Inter. Per il giornalista, la soluzione più corretta è la cessione del francese. Nelle ultime ore, Tikus ha scherzato con Lautaro.

SENSAZIONE – Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, la lancia grossa: «Ma se l’Inter vendesse Thuram? Ho questa sensazione. Rispetto le regole del calciomercato, ci sono le notizie, le indiscrezioni e poi ci sono le sensazioni. Quelle cose che non sono ancora diventare notizie, ma che derivano da qualche retroscena o messaggino. Dalla notte dell’eliminazione al Mondiale per Club, è successo che Lautaro Martinez ha parlato in quel modo verso alcuni compagni, poi le parole di Marotta che ha fatto il suo primo autogol della sua carriera, poi il comunicato ufficiale sui social di Calhanoglu e il like di Thuram. C’è stato uno scambio di vedute sia in campo che fuori tra Thuram e Lautaro Martinez. Lautaro si presenta da Chivu e dice: ‘Io prendo il primo aereo e vado in Argentina’. Chivu gli dice: ‘No tu sei il capitano e domani bisogna chiarire’. L’indomani arriva lo sfogo e il faccia a faccia e il conseguente rompete le righe».

ACCONTENTARE TUTTI – Sempre Sabatini continua in questo modo: «Dopo Inzaghi e l’arrivo di Chivu cambiano le cose. Alcuni giocatori rinascono, come ad esempio Frattesi. Ma ci sarà posto per Thuram nel nuovo modulo? Io credo che Lautaro Martinez abbia in Pio Esposito il suo erede designato. L’Inter deve intervenire in difesa. E per ricavare i soldi necessari per un grande colpo in difesa, l’Inter può cedere Thuram. Il confronto tra Thuram e Lautaro è naturalmente maturato anche per i stipendi diversi fra i due. Anziché continuare con questo equivoco, meglio accontentare tutti: sia l’Inter che Thuram».