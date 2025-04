Sabatini sottolinea: «Inter, una costante negli ultimi 20 minuti!»

L’Inter ha nuovamente perso una sfida, delicata per gli equilibri in testa alla Serie A, nei minuti finali di gioco. Sandro Sabatini ha voluto così soffermarsi sul tema, commentando poi il Napoli visto a Monza.

UNA COSTANTE – Sandro Sabatini ha parlato a Pressing di un problema presentatosi non raramente nella stagione 2024-2025 dell’Inter. Il giornalista, in tal senso, ha posto l’accento sulle difficoltà vissute dai nerazzurri nel finale di un match, volendo però discernere i casi precedenti da quello di Bologna. Secondo il suo punto di vista, infatti, la prestazione dei nerazzurri contro i felsinei non è stata negativa: «La costante dell’Inter è che negli 20 minuti tende a soffrire, ma nel caso di Bologna ci sono stati una rimessa battuta troppo avanti, un colpo di testa errato di Bisseck e una gran giocata di Orsolini».

Sabatini su una differenza tra Napoli e Inter

LA CONVINZIONE – Sabatini ha poi proseguito: «Tra il Napoli e l’Inter, dal punto di vista della prestazione e in rapporto all’avversario, ha fatto meglio quest’ultima. I nerazzurri non hanno infatti disputato una partita peggiore rispetto a quella vista da parte del Napoli in Brianza. Se compariamo le condizioni in cui le prime due classificate arrivavano ai rispettivi match (i nerazzurri dalle fatiche della Champions League e il Napoli da nessun impegno infrasettimanale, ndr.) e la forza dei propri avversari, il discorso allora è più chiaro».