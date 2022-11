Sabatini: «Solo per Dzeko spesi più di 15 milioni! Dimarco più di Dumfries»

Sabatini ritiene Dzeko un grandissimo giocatore e a tal proposito è stato il suo acquisto più costoso ai tempi della Roma. Poi si esprime su Dimarco e Dumfries

PARLA L’EX − L’ex coordinatore dell’area tecnica dell’Inter Walter Sabatini su Dzeko e Dimarco: «Sono abituato a fare un calcio con i fondi di magazzino, non ho mai preso un giocatore spendendo tanto. Solamente per Dzeko ho speso più di 15 milioni. Dimarco fa un grande lavoro di contenimento e ripartenza. Sempre presente nelle azioni, anche molto più di Dumfries». Le sue parole in collegamento su Sky Calcio Club.