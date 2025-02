Sabatini smentisce Zazzaroni: «Napoli-Inter sarà decisiva. Ecco come andrà»

Sabatini non è d’accordo con quanto affermato da Zazzaroni riguardo Napoli-Inter. Secondo il giornalista di Sportmediaset, la sfida di sabato sarà decisiva.

SFIDA DECISIVA – Sandro Sabatini non fa pronostici riguardo la sfida di sabato, ma se dovesse andare in un certo modo, allora l’esito finale del campionato sarà già scritto. Una gufata? Questo il parere del giornalista: «Se vince il Napoli non sarà decisiva, se vince l’Inter sì. L’Atalanta è a 3 punti e ci sarà ancora lo scontro diretto, però tutti diranno che non sarà decisiva. Se dovesse vincere l’Inter per me andrà di slancio pur giocando anche la Champions League. Io sono ammirato dell’Atalanta ad agosto, perché se giocasse con una continuità normale sempre, giocherebbe per lo scudetto».