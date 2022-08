Sabatini: «Skriniar? Per 60-65 milioni per me era affare venderlo!»

Skriniar da qualche giorno è fuori dal mercato, dopo che Zhang per tutta l’estate era indeciso se venderlo o no. Per Sabatini però l’Inter avrebbe fatto bene a sacrificarlo: queste le sue parole da Pressing Serie A su Italia 1.

CONTROCORRENTE – Sandro Sabatini valuta la rosa e il mercato: «Quando senti dall’altoparlante la formazione dell’Inter limitarla alla forza del gruppo mi sembra troppo poco in base alle qualità dei giocatori. Questa è una squadra dove il gruppo sicuramente dà un qualcosa in più, ma è forte. I due presidenti di Inter e Napoli, Steven Zhang e Aurelio De Laurentiis, hanno comunicato una cosa e si sono adeguati tutti, dai tifosi ai giornali. Il mercato dell’Inter non era chiuso, perché Zhang col telefonino faceva le storie con le faccine e non si capiva nulla. Ha detto che Milan Skriniar resta e adesso c’è entusiasmo, poi questo è opinabile ma per sessanta-sessantacinque milioni per me era un affare venderlo. La prima indecisione nel mercato, che ha orientato i commenti, è stata quella del presidente. Quando in attacco puoi scegliere fra Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa nessuno ce li ha! Io ho una passione per Dzeko, vedo quello che ha fatto in venti minuti con Lecce e Spezia e, in proporzione, è più di quello che ha fatto Lukaku nel totale».