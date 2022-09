Sabatini: «Skriniar un incedibile ma cedibile! Vuole stipendio di Brozovic»

Sandro Sabatini si è espresso sulla questione legata al rinnovo di Milan Skriniar all’Inter. Su Calciomercato.com, il giornalista ha infatti parlato delle sue perplessità sul futuro del difensore slovacco. L’ingaggio di Brozovic un’attenuante

RINNOVI − Sandro Sabatini non usa mezzi termini: «Nell’incontro tra Zhang e Inzaghi non è il caso che si parli del rinnovo di Skriniar? In questa situazione può diventare un problema. L’anno scorso è stato il miglior difensore del campionato, magari assieme a Tomori, ma comunque è stato tra i punti di forza dell’Inter. Succede poi che va sul mercato e il PSG lo vuole. La società ha preso una posizione strana, ritenendolo incedibile solo per meno di 70 milioni. Skriniar è quindi un incedibile, ma cedibile. Il PSG non arriva a 70 milioni e quindi rimane. Il motivo è ovviamente il contratto in scadenza a giugno 2023.». Il giornalista ha dei dubbi sull’operato della dirigenza nella gestione di questa situazione.

SENSAZIONE − Sabatini ha poi continuato, questa la sua idea sulla volontà del difensore: «Oggi siamo al 23 settembre, mancano meno di 10 mesi alla scadenza del contratto di Skriniar. Se non rinnova, va via a zero. Vanno messe le cose in chiaro. La mia impressione è che lui non abbia voglia di rinnovare a meno che non gli venga offerto lo stesso stipendio di Brozovic. Skriniar vale 8 milioni di ingaggio netto? Valeva la pena rifiutare 60 milioni dal PSG? Una cosa è sicura, il giocatore è in difficoltà e lo si vede sia con l’Inter che con la Slovacchia». Si esprime così Sabatini, non troppo convinto del valore del difensore slovacco.