Sabatini: «Skriniar? In estate nessuna offerta da 50 milioni! Col Milan…»

Sandro Sabatini, ha parlato a proposito dell’Inter, in particolare sulla questione relativa a Milan Skriniar. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista si concentra sull’impiego dello slovacco contro il Milan

OFFERTA – Queste le parole di Sandro Sabatini a proposito dell’Inter: «Skriniar? Sono contento che la decisione tocchi ad Inzaghi, io non ci dormirei la notte. Contro il Milan lo farei giocare, la formazione va fatta sui propri valori ma devi guardare chi hai di fronte. E di fronte hai Leao, meglio se lo marca Skriniar. Al limite con Darmian in appoggio. Rinnovo mancato? A me non risulta che il PSG fosse arrivato a 10 milioni, arrivava a 6 milioni. Ma il club diffondeva la voce secondo cui ne voleva 20. A me non risultano offerte scritte di 50 milioni in estate, né da 10 negli ultimi giorni di mercato».