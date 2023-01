Sabatini: «Skriniar, gestione da rivedere per l’Inter. Ora grande difficoltà»

Sandro Sabatini commenta a Radio Sportiva la situazione di Milan Skriniar, ieri uscito anzitempo in Inter-Empoli per una doppia ammonizione

GRANDE DIFFICOLTÀ – Ecco il commento di Sandro Sabatini sulla vicenda relativa a Milan Skriniar: «Su Skriniar quest’estate dicevo che se davvero c’era un’offerta di 50 milioni o l’Inter ha in mano il rinnovo di Skriniar oppure lo deve vendere quest’estate. Skriniar ora è una grande difficoltà per l’Inter, per fortuna è arrivato Acerbi». Così il giornalista sulla vicenda che tiene banco in casa Inter in queste ore.