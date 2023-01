Sabatini: «Skriniar, agente fuori luogo! Ci sono tempistiche ed educazione»

Sabatini se la prende con l’agente di Skriniar, Sistici, per le parole rilasciate ieri durante Inter-Empoli (vedi articolo). A Radio Radio, il giornalista contesta poi alcune delle scelte di Inzaghi.

L’ERRORE NEL PARLARE – Sulla questione Milan Skriniar il giornalista Sandro Sabatini è dell’idea che l’agente del difensore, Roberto Sistici, abbia sbagliato a parlare ieri durante Inter-Empoli: «Un minimo di precauzione ci vuole. Skriniar potrebbe partire oggi, domani o a fine stagione, però non puoi pensare che sia in una situazione normale. Le dichiarazioni dell’agente? Molto fuori luogo. C’è una tempistica, un rispetto e un’educazione: non esiste! Adesso comunque queste dichiarazioni, con tutta la loro pericolosità, arrivavano in tempo reale sui telefonini di tutto lo stadio».

ERRORI IN PANCHINA – Oltre a Skriniar, Sabatini dà colpe a Simone Inzaghi per la sconfitta di ieri: «È evidente, per tanti motivi. C’è una serie di sensazioni che hai quando lo vedi in panchina: ieri, quando vengono sostituiti Nicolò Barella e Federico Dimarco, il primo è uscito dicendo frasi irripetibili all’allenatore. Barella e Dimarco sbracciavano: sembrava un’assemblea condominiale l’Inter. Poi ci sono tutti gli interrogativi, come Marcelo Brozovic che non si sa bene che fine ha fatto e Denzel Dumfries da super titolare che è diventato la riserva di Matteo Darmian e Raoul Bellanova. Boh!»