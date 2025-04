Sabatini ci sguazza: «Inter, bello tutto ma vincono gli altri. Zero titoli…»

Sandro Sabatini, ospite a Microfono Aperto in diretta su Radio Sportiva, ha commentato il recente periodo dell’Inter. Il giornalista giudicherebbe negativa la stagione dei nerazzurri, se non dovessero vincere nessun trofeo da qui a fine stagione.

IL COMMENTO – Sandro Sabatini non fa sconti all’Inter: per il giornalista la stagione dei nerazzurri sarebbe da giudicare negativa nel caso finisse senza trofei: «Un conto è essere orgogliosi di quello che si fa, però vincere è sempre più importante. Va accettato questo, è giusto che i tifosi dell’Inter e la squadra stessa siano orgogliosi del cammino fatto, ma è altrettanto giusto dire che la Coppa Italia la vince il Bologna o il Milan, il campionato lo vince il Napoli, e la Champions League ora vedremo. Non è una critica a priori a Inzaghi o ai calciatori, ma perché squadra è costruita per vincere. Non capisco cosa dovremmo dire in caso i nerazzurri chiudano a zero titoli. Che la stagione è positiva? Secondo me senza trofei sarebbe una stagione imperfetta».

Sabatini punta il dito verso Inzaghi per gli acquisti di Taremi e Zielinski all’Inter

MERCATO – Sandro Sabatini ha poi analizzato il mercato in entrata fatto dall’Inter ad inizio stagione. Per il giornalista, gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono da attribuire a Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro è poco incline a lavorare con i giovani: «Mercato di parametri zero? Anno scorso veniva detto che Zielinski e Taremi erano ottimi colpi, costati meno di un pollo arrosto. Oggi nessuno direbbe qualcosa di diverso da due grandi flop. Anche io credevo fossero entrambi giocatori molto utili, acquisti sicuramente condivisi con l’allenatore Inzaghi. Politica di inserire giovani o profili alla Zalewski andava probabilmente fatta già dall’anno scorso. Credo che Inzaghi non sia entusiasta di dover seguire un progetto giovani».