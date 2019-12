Sabatini: “Serie A, Inter finirà ai primi posti. Su Icardi posso dire una cosa”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di Inter nella lotta scudetto in Serie A e dell’attaccante Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto al PSG

CAMPIONATO – Queste le parole del giornalista Sandro Sabatini partendo dai primi posti in Serie A al termine della stagione: «Secondo me a fine stagione saranno occupati dalle squadre che vediamo adesso: Juventus, Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Cagliari. La disposizione è da decidere».

ICARDI – Sabatini passa quindi a Mauro Icardi, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito con diritto di riscatto al PSG: «Credo che la storia con l’Inter sia chiusa, per il bene di tutte le parti. Quello che posso dire è che Icardi è un grande centravanti che avrebbe potuto giocare in coppia con Lukaku».