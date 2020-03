Sabatini: “Se non si puÃ² concludere campionato va annullato. L’UEFA…”

Sabatini: “Se non si può concludere campionato va annullato. L’UEFA…”

Condividi questo articolo

Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato della possibilità di finire il campionato di Serie A, fermo dall’8 Marzo a causa dell’emergenza relativa al coronavirus.

ANNULLARE – Secondo Sandro Sabatini se non dovesse concludersi il campionato di Serie A andrebbe annullato: «Serie A? Se non si può concludere, il campionato va annullato. Poi l’UEFA dovrà decidere quali sono le squadre da mandare alle coppe, insieme a quelle degli altri campionati esteri. Bisogna prendere una decisione di buon senso che valga per tutti, anche per evitare ricorsi giuridici. Qui siamo in presenza di una pandemia a livello mondiale, è una situazione diversa persino dalle guerre».