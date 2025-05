Sabatini: «Cosa avevano da ridere quelli del Barcellona? Lewandowski, scelta discutibile»

Sandro Sabatini ha ricordato un particolare momento di Inter-Barcellona, quando i blaugrana si trovavano sul 3-2 e giocavano con la convinzione di essere sicuri dell’accesso alle semifinali.

MOMENTO PARTICOLARE – Sandro Sabatini si è pronunciato a Calcio Selvaggio in merito a una fase di Inter-Barcellona nella quale i blaugrana sembravano convinti del passaggio del turno. Il giornalista ha così descritto quel momento: «Mentre vedevo la partita ho detto ‘Ma che sta facendo questo? Perché sta ridendo? Mi riferisco a un calciatore del Barcellona che stava ridendo (Pedri, ndr.). Si intravede che tutti sono allegri quando fanno entrare Lewandowski. Ma che c’avete da ridere?»

Sabatini sull’impatto di Lewandowski in Inter-Barcellona

CONDIZIONI DIFFICILI – Sabatini ha poi proseguito rimarcando le sue perplessità per la scelta di Hansi Flick di far entrare Robert Lewandowski al termine del secondo tempo. Di seguito la sua visione: «Entra Lewandowski, ma cosa entra a fare? Il centravanti viene schierato se la squadra in questione sta perdendo. Gli si chiede di fare un po’ di pressing, così che se Acerbi sale deve marcarlo lui?»