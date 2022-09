Sabatini: «Inzaghi, scelte denotano due fattori. Stasera punti fondamentali»

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la partita di questa sera tra Viktoria Plzen e Inter, con calcio d’inizio alle ore 18.45. Nelle sue parole, negli studi di Infinity, si è focalizzato specialmente sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi.

SCELTE – Sandro Sabatini ha commentato così la formazione dell’Inter per la gara con il Viktoria Plzen: «Le scelte di Inzaghi denotano una grande fiducia nella rosa che ha a disposizione. In una partita delicata fa un ampio turnover. Un altro fattore che denotano è il retropensiero di risparmiare i giocatori cardine in vista della gara con l’Udinese. È anche vero che si possa pensare che nel secondo tempo possa però entrare anche Lautaro Martinez. La quota qualificazione dipenderà dalle due vittorie con il Viktoria Plzen e dalle sfide tra Barcellona e Bayern Monaco. Per arrivare a qualificarsi bisogna fare sei punti contro i cechi, questo è evidente».