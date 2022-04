Sabatini: «Scamacca-Inter? Valutazione eccessiva! Dybala-Dzeko senza senso»

Sabatini si è espresso su temi legati al mercato nel corso di Pressing Serie A su Italia 1. Il giornalista boccia la valutazione di Scamacca e la coppia Dybala-Dzeko per l’Inter.

RICHIESTO – Sandro Sabatini fa il suo prezzo per Gianluca Scamacca, obiettivo Inter: «Io non so quale sarà l’unità di misura del mercato 2022. Se devo valutare oggi mi sembra una valutazione eccessiva quaranta-quarantacinque milioni per Scamacca. Riflettendo su quanto ha detto il suo allenatore Alessio Dionisi (vedi articolo), che ha detto come non può bastare un mezzo campionato per giudicare…»

NO ALLO SCAMBIO – Sabatini parla di Paulo Dybala per l’Inter: «Più che altro c’è una questione tecnica e tattica. Se tu fai lo scambio, diciamo così, con l’Inter che vende Lautaro Martinez per realizzare i soldi di cui ha bisogno, facendo una cessione pesante e renumeratica, prendendo Dybala al suo posto per me deve prendere anche un centravanti. La coppia Dybala ed Edin Dzeko non ha senso, Dzeko-Lautaro Martinez sì: dovrebbe comprare anche un centravanti. L’Inter deve vendere un giocatore per fare soldi, e ce ne sono tre: Milan Skriniar, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Poi magari trova qualcuno che paga cento milioni per Denzel Dumfries».

LA FAVORITA – Dopo il mercato Sabatini fa il punto sulla Serie A: «Mi espongo a un’eventuale figuraccia, obiettivamente vedendo il calendario è favorevole all’Inter. Sulla carta, se vedi la situazione dell’attacco del Milan, ha Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud che non ce la fanno più, resta Rafael Leao. L’Inter a La Spezia aveva Dzeko e Joaquin Correa, sono entrati Lautaro Martinez e Alexis Sanchez: è innegabile che l’ampiezza della rosa dovrebbe, sulla carta, prendere il sopravvento anche sfruttando il calendario. È un pronostico che non stiamo facendo davanti al notaio, mi sembra doveroso».