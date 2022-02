Sabatini: «Sarebbe bello vedere conferme dall’Inter! Vidal arma vincente»

Sabatini carica l’Inter in vista della partita di Champions League contro il Liverpool. Il giornalista, nello studio Mediaset di vigilia, è anche dell’idea che Vidal al posto dello squalificato Barella possa tornare molto utile.

MISSIONE FATTIBILE – Sandro Sabatini appare possibilista sulla doppia sfida col Liverpool: «La sensazione è che l’Inter possa fare bella figura sia all’andata sia al ritorno. Sarebbe obiettivamente molto bello che questa squadra, quest’Inter di quest’anno, potesse continuare a dare conferme internazionali che negli anni scorsi non aveva dato. Probabilmente nella sua struttura e nella sua crescita internazionale deve ringraziare il suo numero 9, ossia Edin Dzeko. Una cosa anche per tranquillizzare i tifosi: Arturo Vidal che entra al posto di Hakan Calhanoglu non ha le stesse caratteristiche tecniche. Ma Vidal al posto di Nicolò Barella è un’arma che a volte può diventare anche vincente».