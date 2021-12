Sabatini: «Sanchez? Sinonimo di infortuni! Inter, Marotta, domanda elusa»

Sanchez è tornato ieri a giocare dopo l’ennesimo infortunio subito con il Cile. Per Sabatini non basta il rientro in Inter-Spezia: il cileno continua a essere troppo discontinuo fisicamente. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista segnala una particolarità dell’ultima intervista di Marotta.

IL REPARTO – Sandro Sabatini valuta la rosa dell’Inter: «Alexis Sanchez è sinonimo di infortuni, ma con tre punte come Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa non trovi un assortimento così in Serie A. Sul lavoro di Giuseppe Marotta nessuno ha dei dubbi, ma c’è una domanda che lui elude: quando gli si chiede della buonuscita ad Antonio Conte. Il ruolo di Marotta è fondamentale, perché tenere a bada una squadra che per alcuni mesi non ha ricevuto lo scudetto lo rende bravo».