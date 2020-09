Sabatini: “Sanchez-Lautaro Martinez coppia non vietata all’Inter! Skriniar…”

Sandro Sabatini

Sabatini vorrebbe vedere l’Inter con la coppia Sanchez-Lautaro Martinez, mettendo addirittura in dubbio Lukaku come titolare. Queste le considerazioni del giornalista Mediaset, che nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1 ha anche messo dubbi sull’utilità di cedere Skriniar.

FORTI UGUALI – Per Sandro Sabatini il gap si è azzerato: «Potenzialmente sì, l’Inter è alla pari della Juventus. Ora sono ventiquattro ore che tutti fanno l’elogio di nuovo della pazza Inter: la vittoria ha avuto un’incidenza di casualità e l’importanza dei cambi. Andiamo oltre la pazza Inter: è una rosa assolutamente all’altezza della Juventus, l’ha detto anche Andrea Pirlo. Di terzini l’Inter ne ha talmente tanti che ieri ne ha messo uno a destra e uno a fare il centrale difensivo, perché gliene avanzavano (ride, ndr)».

SCELTE RIVEDIBILI – Sabatini poi passa alla critica di Inter-Fiorentina: «Perché Ashley Young, a trentacinque anni, per la prima volta sulla fascia destra? Perché Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio se hai Milan Skriniar? Se non è già venduto deve giocare. Perché Arturo Vidal e Radja Nainggolan, come Achraf Hakimi, stanno a guardare? Poi lancio una provocazione: non si può dire nulla a Romelu Lukaku per quello che ha fatto l’anno scorso, ma anche la coppia Lautaro Martinez e Alexis Sanchez non è vietata. Ho visto molto bene Sanchez, nei due gol segnati dall’Inter: la curiosità di vederlo titolare io me la toglierei. Fra Chris Smalling è Skriniar è più forte Skriniar».