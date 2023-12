Sabatini: «Sanchez-Inter, non valeva tenersi Correa? Una cosa per Inzaghi»

C’è di nuovo Sanchez fra i discussi dell’Inter, dopo un rendimento negativo che ha visto due gol (tutti in Champions League) in tredici presenze stagionali. Sabatini, a Radio Radio – Lo Sport, si chiede se non fosse meglio tenere Correa e fa un appunto a Inzaghi per venerdì scorso.

LA SCELTA DISCUSSA – Sandro Sabatini torna sull’acquisto: «Alexis Sanchez è un capriccio di Antonio Conte, nel 2019 per lui l’Inter non poteva giocare senza. Poi questo giocatore ha risposto solo in qualche partita, tipo la Supercoppa Italiana, per il resto ha avuto prestazioni abbastanza deludenti. Però è vera una cosa, che bisogna dire a Simone Inzaghi. Nella marea – giusta – di complimenti che sta ricevendo, nella sostituzione a Genova c’erano due giocatori, Marko Arnautovic che stava giocando bene e Marcus Thuram che era assolutamente opaco. Lui mette Sanchez togliendo Arnautovic: ecco, per una volta secondo me si poteva anche aprire un dibattito sul fatto che Sanchez può giocare come caratteristiche con Arnautovic. Almeno provalo una volta in una situazione del genere. L’operazione Sanchez è stata quasi obbligata dalla sistemazione che avevano trovato per Joaquin Correa: per togliersi un peso l’Inter se n’è ripresa un altro. Tanto valeva tenersi Correa? Secondo me sì».