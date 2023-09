Sabatini: «Sanchez e Cuadrado meno importanti delle assenze…»

La pausa per le nazionali toglie sempre enormi energie alle squadre prima del rientro in campo in campionato. Il prossimo sabato c’è Inter-Milan, Sandro Sabatini descrive la situazione su Tutti Convocati.

FORMA – Lo stato di forma non sarà ottimo in Inter-Milan, lo spiega Sabatini: «Sanchez e Cuadrado per le scelte di Inzaghi sono più che periferici, mentre le assenze del Milan sono molto più importanti. Maignan, Hernandez e Giroud giocheranno sicuramente, lo faranno anche con una gamba sola. Kalulu invece è più difficile e crea difficoltà in un reparto già orfano di Tomori squalificato».