Sabatini: «Rigore per l’Inter non c’era, ma Conte sbaglia»

Sandro Sabatini ha parlato del rigore concesso all’Inter contro il Napoli per fallo di Zambo Anguissa ai danni di Denzel Dumfries. Poi un giudizio sul comportamento di Antonio Conte nel post-gara.

IL RAGIONAMENTO – Il giornalista Sandro Sabatini si è espresso a Pressing in merito al rigore concesso all’Inter contro il Napoli per il contatto in area tra Zambo Anguissa e Denzel Dumfries. Questo il suo commento: «Il VAR è intervenuto e ha confermato il rigore. Per me non lo è, ma pensare che sia un errore del singolo è sbagliato».

Sabatini sulla “strategia di Conte” nel post di Inter-Napoli

UNA CONVINZIONE – Sabatini ha poi proseguito soffermandosi sul comportamento di Antonio Conte al termine della gara. In merito allo sfogo del tecnico salentino sul modo in cui interviene o meno il VAR quando vi è da decidere su un contatto in area di rigore, il giornalista ha posto l’accento su un elemento: «Se Conte contesta così con un rigore sbagliato, allora chissà cosa avrebbe fatto nel caso in cui Calhanoglu avesse segnato dal dischetto. Secondo me, si è trattato di una bella partita, di un match di alto livello. Io ritengo che Conte stia parlando così anche per ragioni di strategia».