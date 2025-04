Sabatini riflette: «Inter sarebbe stata più serena con un altro percorso in Serie A»

Sandro Sabatini è convinto che il cammino in Campionato dell’Inter abbia influito negativamente sullo stato d’animo con cui i nerazzurri affrontano le altre competizioni.

LA CONSIDERAZIONE – Il giornalista Sandro Sabatini ha così parlato alle frequenze di Radio Sportiva in merito al non impeccabile cammino dei nerazzurri in Serie A: «Non è accettabile che l’Inter abbia 15 punti in meno della scorsa stagione in Campionato. I nerazzurri si sono trovati nella situazione paradossale di giocare la Coppa Italia con l’ossessione della vittoria, così come faranno contro la Roma. Se con i giallorossi non va come tutti i tifosi dell’Inter sperano, allora la partita contro il Barcellona sarà quanto di più delicato si possa immaginare. Ecco perché fare meglio in Campionato, anche solo con 4 punti in più, avrebbe consentito ai nerazzurri di ‘passeggiare’ negli ultimi turni di Serie A e affrontare le altre competizioni con una diversa serenità».

Inter, dal Milan alla Roma: un obiettivo da raggiungere

PROPOSITO IMPORTANTE – L’Inter, dopo la cocente sconfitta contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia per 0-3, è attesa una svolta contro la Roma, in Campionato. I nerazzurri sono ben consapevoli che perdere ulteriori punti in Serie A implicherebbe poter rischiare concretamente di dover abbandonare la corsa scudetto. Se la mancata lucidità nell’ultima scelta da compiere nell’area avversaria, ma anche la stanchezza mentale e fisica dei nerazzurri nelle ultime sfide, rappresentano delle preoccupazioni oggettive per l’Inter, è altrettanto vero che i meneghini hanno spesso dimostrato di sapersi rialzare in fretta. Farlo contro i giallorossi consentirebbe di guardare al futuro con rinnovato ottimismo, per non buttare alle ortiche quanto costruito grazie al duro lavoro stagionale.