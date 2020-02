Sabatini ridisegna l’Inter: “Modulo, farei cosÃ¬ per difesa e centrocampo”

Sabatini ridisegna l’Inter: “Modulo, farei così per difesa...

Sabatini ridisegna l’Inter: “Modulo, farei così per difesa e centrocampo”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato dell’Inter e di come potrebbe essere schierata in campo in maniera diversa

NUOVO MODULO – L’ipotesi alternativa al 3-5-2 classico dell’Inter, secondo Sandro Sabatini: «Mi sembra adatta per una difesa a 4, con D’Ambrosio e Young ai lati. Mi piacerebbe un centrocampo a 3 robusto con la fantasia di Eriksen al servizio di Lukaku e Lautaro Martinez».