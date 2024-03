Sabatini: «Ridicolo che l’Inter incontri l’agente di Lautaro Martinez ora»

Sabatini critica l’imminente summit tra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez in vista del rinnovo di contratto del giocatore argentino.

INCONTRO − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini tuona: «C’è da stare calmi. Mi sembra una cosa ridicola che il procuratore di Lautaro e la dirigenza dell’Inter si incontrino a Madrid a ridosso della partita. Per parlare di rinnovo a un giorno dalla partita e lo fai sapere ai giornali, non esiste. Il discorso è che ci sono stati approcci e c’è la volontà per rinnovare, ma ci sono dei nodi da sciogliere entro il 2026. Lautaro Martinez non è uno che può guadagnare 8 milioni e Vlahovic ne guadagna 12. In tutto il mondo gliene stanno offrendo almeno dieci».