Sabatini: «Rapporto Spalletti-Marotta freddo. Il suo ultimo Napoli-Inter…»

Direttamente dagli studi di Sport Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato del passato in nerazzurro di Spalletti e del suo ultimo Napoli-Inter. Poi, aggiorna sul rapporto con l’attuale AD interista, Marotta

PRECEDENTI − Sabatini sul passato nerazzurro del tecnico di Certaldo: «L’ultima volta che Luciano Spalletti ha giocato Napoli-Inter era il maggio 2019 finito 4-0 per gli azzurri. I marcatori di questo risultato giocano tutti nel Napoli. Mentre l’unico gol dell’Inter è stato di Mauro Icardi che adesso non fa più parte del club. Nei successivi due anni, è stato pagato dall’Inter accomodandosi in campagna. Il rapporto Beppe Marotta-Spalletti non si è ricomposto, ed è molto freddo».