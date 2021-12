Sabatini: «Questa Inter godimento vederla giocare! Ma Salernitana arresa»

Sabatini ritiene che la qualità espressa dall’Inter sia determinante per l’impatto sulla classifica. Il giornalista, da Pressing Serie A su Italia 1, fa però la tara alla partita di venerdì con la Salernitana.

MEZZO DUBBIO – Sandro Sabatini si schiera solo in parte su una domanda: «È l’Inter migliore di sempre? Fare questa domanda dopo uno 0-5 sulla Salernitana… Bisogna anche nominare la Salernitana, tutto qui. Con me sfondi una porta aperta su quanto gioca l’Inter, su quanto è bravo Simone Inzaghi e sull’alchimia trovata sul mercato con tre defezioni importanti e l’allenatore, sostituiti tutti all’altezza. Poi è un godimento per i tifosi dell’Inter vedere azioni tutte di prima degli avversari, ma se sei l’allenatore della Salernitana ti arrendi. Se già la squadra è deboluccia se poi non riesce nemmeno a stringere le marcature vuol dire che dà per persa la partita già sullo 0-0. Questa non è una critica all’Inter, che ultimamente è un godimento vederla giocare per i tifosi. Dopo il mercato chiuso con l’attivo di oltre cento milioni, con quello che è successo con Christian Eriksen e Antonio Conte, dire che l’Inter è ancora la più forte e va a vincere lo scudetto basta già per dire quanto sia buona la stagione. Ricordiamoci quello che dicevamo ad agosto».