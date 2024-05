Sabatini: «Il mio pronostico sull’Inter e Thuram? Starò più attento»

Sandro Sabatini è stato vittima del video di Marcus Thuram, continua a parlarne su Pressing. Il giornalista dice questo sul francese e su quello che è successo in settimana.

RINNOVO – Sandro Sabatini parla prima del rinnovo del Toro: «Ci sono 2-3 milioni che ballano, mi fa ridere la volontà. Il paragone in ambito italiano va fatto con Vlahovic, che guadagna 12 milioni. Uno che ha tanto a cuore l’Inter proprio per il cuore che ha va retribuito come i migliori in Europa. La soluzione la troveranno secondo me, è tutto da dimostrare che i 10 di Lautaro Martinez siano troppi e quelli di Sanchez pochi. Questo è un giocatore obiettivamente forte, il migliore del campionato».

VIDEO – Sabatini ha infine risposto ancora a Thuram: «Me lo merito, la prossima volta ci sto più attento. Io ho capito che devo dire il contrario di Trevisani. Ringrazio Thuram, è stato molto carino e simpatico. Ha detto che l’ho motivato per vincere lo Scudetto. Mi sembra un ragazzo vivace, in gamba. La gente sui telefoni è pazza, mi sono arrivati solo insulti. Ho sbagliato un pronostico, è esagerata la reazione insomma. La mia era una valutazione sui singoli giocatori, vatti a immaginare poi che Onana fa disastri, Skriniar idem, Brozovic sparisce. Il rendimento dei nuovi acquisti all’Inter poi migliora, così come accaduto a Thuram».