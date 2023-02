Sabatini: «Prima rivale Napoli? L’Inter, ma un’altra può arrivare seconda»

Il Napoli stasera ha battuto la Cremonese 3-0, portandosi almeno per il momento a +16 sull’Inter seconda (vedi articolo). Per Sabatini c’è un’altra squadra da tenere in considerazione: ne ha parlato a Pressing su Italia 1.

LA PRIMA CONTENDENTE – Il Napoli non sembra avere avversari in questa Serie A. Per Sandro Sabatini qualcosa, da lontano, le avversarie possono fare: «Chi è la prima rivale? Credo l’Inter. Se consideriamo l’Atalanta forse l’Atalanta, consideriamola anche se ha degli alti e bassi. Quella che ha giocato sabato sera, a detta di Gian Piero Gasperini, è stata la migliore della stagione. Ma ha degli sbalzi incredibili, bellissimi e difficili da spiegare. Considerato che adesso iniziano le coppe e non le ha può arrivare seconda».