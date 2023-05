Sabatini: «Percentuali Manchester City-Inter? Dura, dico 75 a 25!»

Sandro Sabatini, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha espresso un suo parere sulle percentuali di vittoria in Europa di Inter, Fiorentina e Roma.

SOGNO E REALTÀ − Sandro Sabatini ha detto la sua sulle percentuali di vittoria delle italiane nelle tre finali europee nelle quali sono impegnate: «Per me sarebbe un sogno se ci fossero Roma campione in Europa League, Fiorentina campione in Conference League e Inter campione in Champions League. E quindi proprio perché è un sogno preferisco non fare i pronostici. Le mie percentuali sono 75 a 25 per Manchester City-Inter, 55 a 45 West Ham-Fiorentina e 55 a 45 anche Siviglia-Roma. Però io spero che queste mie percentuali vengano ribaltate».