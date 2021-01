Sabatini: Â«Pareggio giusto in Udinese-Inter, Conte non deve fare scenateÂ»

Sabatini: «Pareggio giusto in Udinese-Inter, Conte non deve fare scenate»

Condividi questo articolo

Sandro Sabatini

Sabatini – giornalista di “Sport Mediaset” -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, critica duramente Conte per le polemiche nei confronti dell’arbitro Maresca nel finale di Udinese-Inter. In pratica, la beffa dopo il danno

MOMENTO SBAGLIATO – Anche questa settimana l’obiettivo di Sandro Sabatini è il tecnico nerazzurro: «Romelu Lukaku e Lautaro Martinez nel 2021 non hanno mai segnato. Antonio Conte si è lamentato per il recupero? Nessuno se li ricorda mai quanti ne assegnano. A Udine il risultato giusto era il pareggio. Si può fare una scena così per i minuti di recupero? E poi le ultime cinque partite arbitrate da Fabio Maresca, prima di Udinese-Inter, l’Inter le ha vinte tutte. Conte doveva sfruttare quei minuti per dare indicazioni alla squadra anziché fare quella scenata. Poi se vuole può litigare dopo, ma così non aiuta l’Inter. Ora lo squalificheranno e non potrà andare in panchina, dove è un valore aggiunto per la squadra». Questo il pensiero di Sabatini, che punta il dritto solo su Conte senza considerare gli errori di Maresca, ben esposti da Graziano Cesari (vedi articolo).