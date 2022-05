Sabatini: «Orsato il migliore ma niente Juventus-Inter! Valeri, ultima finale»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha aperto un dibattito sulla designazione arbitrale relativa a Juventus-Inter di Coppa Italia. sarà Valeri il direttore di gara e non Orsato

QUESTIONI ARBITRALI − In un intervento sulla finale di Coppa Italia Juventus-Inter, Sabatini dibatte sul perché Orsato non sia stato designato per l’evento di mercoledì: «Per la finale di Coppa Italia è stato designato Valeri. Non è più internazionale e sarà presumibilmente all’ultima finale della carriera. Si apre un quesito. Perché Orsato non arbitra l’Inter da ormai 4 anni? Ovvero dal mancato rosso a Pjanic. C’è stato in verità un ritorno di Orsato con l’Inter in Sampdoria-Inter 2-2. La Juventus invece l’ha arbitrata 10 volte. C’è un non detto. Evidente che da quasi 5 anni non è più proponibile per l’Inter. Di conseguenza viene escluso per la finale di Coppa Italia. Strano non vederlo arbitrare dopo aver arbitrato bene la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Perplessità. Nonostante sia il miglior arbitro italiano non dirige una partita di cartello in Italia da parecchio».