Sabatini: «Onana? A portieri invertiti Inter 0-5! Handanovic lo parava»

Sabatini critica Onana per il suo errore in Salernitana-Inter, peraltro prendendosi la risposta di Trevisani per aver citato Handanovic (vedi articolo). Nel suo intervento su Italia 1 per Pressing Serie A mette anche Lukaku sul banco degli imputati.

LO SVARIONE – Sandro Sabatini colpevolizza André Onana per l’1-1 di Salernitana-Inter: «Abbiamo fatto delle trasmissioni a dire che Samir Handanovic aveva delle colpe, ma lì c’è un cross di Antonio Candreva che Handanovic o un altro portiere prendeva. A portieri invertiti finiva 0-5 per l’Inter, un portiere normale quel cross lo prendeva e non è colpa di Federico Dimarco che lo va a marcare. Romelu Lukaku? Dieci milioni di ingaggio a un giocatore così è uno schiaffo alla miseria. Se diamo un nome e un cognome a tutte le occasioni mancate Lukaku è sempre lì, sta facendo degli errori… Credo si debba dire che Lukaku è stata una splendida operazione di mercato, da raccontare come favola: venduto a cento, ripreso a zero pagando solo l’ingaggio. Sembra un capolavoro di mercato, ma sta diventando un disastro sul campo: non è colpa di Inzaghi se sbaglia da zero metri».