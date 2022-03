Sabatini: «Onana non vale Handanovic giovane! Uno all’Inter non rinnova»

L’Inter ha complicato la sua corsa scudetto perdendo terreno dopo il derby del 5 febbraio con il Milan. In attesa di Juventus-Inter (QUI l’allenamento bianconero), Sabatini ha risposto alle domande dei tifosi a Microfono Aperto, trasmissione in onda su Radio Sportiva parlando della lotta al titolo ma anche di Handanovic e Onana

ESCLUSIONE – L’Inter e Paulo Dybala vengono accostati con insistenza dopo la decisione della Juventus di non rinnovare il contratto all’argentino (vedi articolo). Sandro Sabatini parla di questa possibilità: «Dybala all’Inter esclude uno tra Lautaro Martinez e Dzeko, penso. Io non credo che tutto i tifosi dell’Inter siano convinti di escludere uno tra l’argentino e il bosniaco per fare posto a Dybala. L’argentino fa entusiasmare ma ha anche delle controversie. Io ero tra quelli che pensavano fosse l’erede di Messi e invece poi non ha replicato lo stesso rendimento, un po’ per gli infortuni un po’ per motivi tecnici».

LOTTA A TRE – Sabatini dice la sua sulla corsa scudetto: «Su chi punto un euro? Se avessi iniziato a puntare un euro dall’inizio del campionato, avrei puntato 14 giornate sull’Inter, poi 10 giornate sul Napoli e 6 sul Milan. Finora ho giocato 30 euro e non lo so se vinco alla fine, se l’Inter non vince non penso di vincere mentre se vince il Milan sì perché ha la quota più alta. A parte gli scherzi, io un euro adesso non saprei su chi puntarlo perché per me il Napoli è più forte del Milan ma il campo sta dicendo altro. Quello che sta facendo il Milan è una grande impresa. E l’euro comunque stavolta lo risparmio e attendo finisca la sosta. Io penso che Milan, Napoli e Inter abbiano qualcosa in più della Juventus, se non altro per i punti in classifica».

INSICUREZZA – Sabatini conclude parlando del presente e del futuro della porta nerazzurra: «Samir Handanovic e André Onana? Io tanto bene non li vedo, però Onana mi sembra un discreto portiere ma non vale l’Handanovic giovane. E l’Handanovic di oggi non vale l’Handanovic 30enne. Io tanto bene non li vedo, poi però dico anche che l’Inter prima di prendere Onana lo ha valutato e guardato. Io dicevo che Maignan non valeva Donnarumma fino a un anno fa. Quindi Onana vediamo, al momento mi sembra che l’Inter non sia sicurissima in porta. Io dubito che l’Inter vada a rinnovare il contratto di Handanovic perché se rimane in spogliatoio poi non c’è la serenità per Onana. Quindi Handanovic non credo rinnovi».