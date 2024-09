Sabatini: «Oggi sarà la partita Udinese contro Lautaro Martinez»

Sabatini si concentra su Udinese-Inter, match in programma oggi alle 15. Una partita importante in ottica Lautaro Martinez.

OCCHI SU UNO – Per Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, oggi sarà una gara focale per Lautaro: «Come sta l’Inter? Sinceramente come la notte di Manchester, però l’ho vista nel derby ed era la versione opaca e sbiadita della versione di Champions League. A Udine penso che sia una trasferta mai banale e semplice. Secondo me sarà tutta da scoprire l’Inter di oggi, evidente qualche punto interrogativo sui giocatori più importanti: uno su tutti Lautaro Martinez. Come tutti i bomber, nella stagione dello scorso anno trovava il gol anche se la squadra non andava benissimo. Questa è la partita Udinese contro Lautaro Martinez, per come va vista l’Inter. Perché sul rendimento degli altri c’è una certa stabilità, Lautaro è invece in difficoltà».