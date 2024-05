Sabatini: «Oaktree? Tifosi Inter festeggino! Irregolarità, discorsi sterili»

L’arrivo di Oaktree all’Inter ha avuto commenti di diversa natura, sia dagli stessi tifosi nerazzurri sia da quelli di altre società. Sabatini, in un intervento su Radio Sportiva, evidenzia una natura positiva data dall’ingresso del fondo americano nella società.

TANTO DI BUONO – Il fatto che Oaktree abbia preso l’Inter porta benefici che dovrebbero vedersi nel medio-lungo periodo, visto che il fondo americano vuole aumentare il valore del club. Da Sandro Sabatini arrivano i commenti sulle critiche mosse a questo passaggio di proprietà: «L’unica cosa, volendo, che può essere magari discussa ma non credo, è che comunque Oaktree ha fatto sapere che se l’Inter nel 2021 era ancora viva è perché c’è stato questo prestito. Alcuni dicono che la continuità aziendale, nel momento dell’iscrizione al campionato, era in dubbio. Ma credo che siano soltanto discussioni un po’ sterili e cavilli».

Sabatini su come l’Inter è passata da Suning a Oaktree

IL MOMENTO DEL PASSAGGIO – Come noto, una settimana fa Oaktree ha rilevato le azioni perché c’era un pegno su quelle Suning. E, senza la restituzione del prestito del 2021, si è proceduto con l’escussione del pegno. Sabatini, anche qui, smentisce certe ricostruzioni negative: «Come tutti i tifosi si devono mettere in testa c’era un prestito. E chi ha usufruito del prestito non è stato in grado di renderlo. È come se mi avessero dato i soldi per comprare la macchina, non ce l’ho fatta a restituire il prestito e ho ridato la macchina: così ha fatto Steven Zhang. Era il patrimonio di Zhang, non dell’Inter: non capisco perché dovrebbe pagare la società con dei punti di penalizzazione. È una visione distorta anche da parte degli interisti: fate una sfilata col pullman scoperto, perché Oaktree ha salvato l’Inter. Non è che l’ha presa a Zhang che è stato un grande presidente».