Sabatini non la smette: «Inter avvantaggiata da errori arbitrali»

Sandro Sabatini non si aspettava che l’Inter continuasse a far così bene in questa stagione. La sua confessione ai microfoni di Radio Sportiva.

CICLO – Sandro Sabatini si corregge: «Il ciclo dell’Inter è già aperto da un po’. Già dal primo anno di Conte, che ci sono stati investimenti superiori agli anni precedenti di Spalletti. Da lì è iniziato tutto, fondamentalmente ci sono stati investimenti potentissimi. Prima del Covid secondo posto e finale di Europa League, poi lo Scudetto l’anno dopo. Con Inzaghi c’è lo Scudetto perso del primo anno, anche se erano andati via Hakimi, Lukaku ed Eriksen. Io pensavo che questo ciclo si fosse chiuso ad Istanbul con le partenze di Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku. Invece no. Addirittura Istanbul ha dato consapevolezza che sta facendo sì che questa Inter sia credibile per lo Scudetto e per la Champions League. Se passa lo scoglio di Madrid diventa candidata alla vittoria al pari di City, Real Madrid. In campionato l’Inter ha avuto decisioni arbitrali che l’hanno avvantaggiata, non faccio l’elenco perché non me lo ricordo. Hanno legittimato col gioco e la superiorità il loro primo posto».